Actor de ‘El juego del Calamar’ fue acusado de abuso sexual a una mujer

El actor coreano Oh Yeong-su, de 78 años, ganador de un Globo de Oro por su interpretación en ‘El juego del calamar’, fue acusado por conducta sexual inapropiada. Luego de los primeros trámites, fue puesto en libertad sin cargos, pero el proceso legal sigue abierto y continua.

Según informes los fiscales de la ciudad surcoreana de Suwon revelaron este viernes que habían acusado a Oh por tocar de manera inapropiada a una mujer a mediados del año 2017.

La presunta víctima presentó la denuncia en diciembre del año 2021 y las autoridades cerraron este caso cuatro meses después, pero luego se reabrió, a petición de la víctima, porque supuestamente Oh negó las acusaciones cuando fue interrogado ante los fiscales.

Oh, explicó lo ocurrido a un canal coreano de televisión:

«Solo le cogí la mano para guiarla por el lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo al respecto, pero eso no significa que admita los cargos»

