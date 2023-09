El actor Billy Miller falleció a pocos días de celebrar otro cumpleaños

El actor Billy Miller, ganador de varios premios Emmy por su participación en ‘The Young and the Restless’, murió el pasado viernes, a sólo dos días de cumplir 44 años.

El representante de Miller confirmó la noticia de la muerte del actor por medio de un comunicado el pasado domingo. «El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió», se lee en la misiva.

«El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió», afirmaron medios internacionales tras la muerte del actor en Austin (Texas), según confirmó su mánager a Variety.

I'm so sad to hear of Billy Miller's passing. His infectious charm and warmth left lasting impressions on all of us who were lucky enough to have him in our lives. Im gonna miss that mischievous smile. Love you Billy. pic.twitter.com/kTnML9Zxlw

What a loss, RIP, Billy Miller. During his run on #GH, I always admired how passionate and engaged he was with the amount of work & care he put into his performances. He never gave up and pushed for greatness from the cast & writers. A true talent who made a huge impact. pic.twitter.com/iErSBhMLTX

— Nathan Varni (@nathanvarni) September 17, 2023