Lima, 14 feb (EFE).- Un grupo de activistas LGBTI conmemoraron este miércoles San Valentín en el Parque del Amor de Lima con la celebración de varias bodas simbólicas para reclamar la legalización del matrimonio igualitario en el país andino.

Durante el acto, al menos cinco parejas se casaron simbólicamente, se pusieron los anillos, firmaron un documento que recogía su matrimonio y se besaron para celebrarlo.

La parlamentaria progresista y activista LGBTI Susel Paredes afirmó que el de hoy era un "acto simbólico, pero también un acto político".

"El matrimonio es una institución que protege a la familia, por eso nosotras pensamos que no es admisible la figura de la unión civil. No solo queremos la protección de nuestros bienes, sino el reconocimiento de nuestras familias", sostuvo Paredes, casada con su esposa en Estados Unidos y cuya boda no ha sido reconocida en Perú.

Según dijo, la "unión civil no va a reconocer" a las familias LGBTI, razón por la que reclamó el matrimonio igualitario.

Al respecto, recordó que ha intentado promover el matrimonio igualitario en Perú a través de la Corte Constitucional y, finalmente, ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Y la Corte IDH le ha dicho al Estado peruano: 'tiene usted 4 meses para responder sobre esta demanda para el reconocimiento del matrimonio igualitario. Lo vamos a conseguir, por un camino o por otro", concluyó.

Paredes ha tratado de registrar en Perú su matrimonio, una posibilidad que le ha negado la Corte Constitucional, razón por la que ha acudido a las instancias interamericanas.

Por: EFE