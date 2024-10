Activistas denuncian que Canadá limitará la reunificación de las familias procedentes de Gaza

Toronto (Canadá), 4 ene (EFE).- Activistas canadienses denunciaron este jueves que Canadá ha impuesto «restricciones arbitrarias» para la reunificación de familias tras anunciar el pasado 21 de diciembre que otorgaría la residencia temporal a familiares de ciudadanos canadienses que se encuentran en la Franja de Gaza. Canadians for Justice and Peace in the Middle East […]