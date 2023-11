Activistas colocan ofrenda en muro fronterizo México-EE.UU. en honor a migrantes muertos

Tijuana (México), 1 nov (EFE).- Activistas de Tijuana colocaron este miércoles una ofrenda en el muro fronterizo con Estados Unidos en honor a los migrantes que en los últimos años han fallecido intentando cruzar hacia Estados Unidos en esa parte de la frontera entre ambos países.

En el marco de la celebración del Día de Muertos que se celebra en México el 1y 2 de noviembre, activistas de la organización Amigos del Parque de la Amistad colocaron este día la ofrenda en la parte del muro ubicada en la zona de playas de la fronteriza Tijuana.

La ofrenda, un altar con comida y bebida que representa la unión entre los difuntos y sus familias o amigos, fue colocada justo a un costado del jardín por el que han mostrado su defensa, a causa de la renovación del muro que ha realizado el gobierno estadounidense, que desemboca unos metros más hacia el fondo del océano Pacífico.

Muro provoca muertes de migrantes

Roberto Vivar, integrante de esta organización, compartió con EFE que esta ofrenda “es para recordar y hacer honor a los migrantes que han fallecido buscando una mejor vida, pues en esta frontera de México con Estados Unidos, ha habido un sinnúmero de migrantes que han fallecido buscando ese sueño americano”.

El activista resaltó que este es “un problema mundial en el que millones de migrantes han perdido la vida a lo largo del mundo y esta ofrenda es para todos ellos”.

Vivar resaltó que con la renovación del muro y el aumento en su altura no ha sido factor para impedir los cruces irregulares de las personas y lo único que ha propiciado es que se hayan incrementado las muertes de aquellos quienes han intentado cruzar, además de las lesiones que ha generado en quienes han caído desde considerables alturas.

“Sabemos que en los hospitales de San Diego se registran una alta cantidad de personas que son atendidas por haber sufrido un tipo de lesión por haber caído del muro”, expresó.

Agregó que lo esencial de esta ofrenda “es para mandar un mensaje y decir que los tenemos bien presentes y que no son olvidados; no olvidamos obviamente a los seres queridos que se han adelantado, pero no solo a ellos, sino a todas esas personas y decirles a sus familias que no son olvidados, que siguen en nuestros corazones y nuestras oraciones”.

Según organizaciones, en lo que va de 2023 han muerto 28 migrantes por intentar saltar muro en la zona Tijuana-San Diego.

Insistir en unir a la comunidad

En su turno, Daniel Watman, coordinador de la organización Amigos del Parque de la Amistad, explicó a EFE que la ofrenda también es para la comunidad del lado mexicano de la frontera, como una forma de insistencia ante la destrucción del parque, con el mensaje de fortalecer la unión de ciudadanía.

El activista refutó el discurso del Gobierno estadounidense que “desde hace 30 años tienen intentando detener a los migrantes, pero no hacen más que poner el camino más peligroso, lo cual se transfiere en actos violentos, porque supuestamente es para generar más seguridad, pero lo que crean es más violencia”.

“Los que estamos aquí hemos luchado desde el principio para que no pongan estos muros, porque es un lugar de amistad, un lugar donde se puede promover la paz y los muros violentos no pertenecen aquí y esto va a parecer más una prisión que un parque con los dos muros que instalaron y no queremos esa prisión”, dijo.

Watman resaltó que la organización está compuesta por integrantes de la Iglesia Fronteriza, por veteranos deportados que radican en Tijuana, voluntarios del jardín, defensores de derechos humanos y más, quienes unieron sus voces en resistencia en contra de esta renovación del muro y ahora con esta ofrenda para reconocer a los migrantes.

“Al final es una manera de honrar a las personas que tuvieron la valentía de arriesgar sus vidas tratando de cruzar para salvar la vida de sus familias, sus propias vidas y buscar algo mejor; murieron en el intento y de muchos de ellos ni se conocen sus nombres, así que los queremos honrar porque es de mucha valentía hacer una cosa así y se merecen una celebración”, puntualizó.

Manuel Ayala

Por: EFE