¡Acribillado en una finca! Alias «El Gordo», presunto coordinador de «La Terraza», fue asesinado en Copacabana

Minuto30.com .- La tranquilidad de la vereda Sabaneta, en el municipio de Copacabana, se rompió a las 10:10 de la noche de este miércoles 21 de enero. En el patio de una finca de recreo fue asesinado un hombre conocido bajo el alias de ‘El Gordo’, quien según versiones extraoficiales se desempeñaría como coordinador de la estructura delincuencial ‘La Terraza’.

Se conoció que la víctima había salido de la cárcel apenas el pasado 7 de enero, tras purgar una condena de cuatro años y medio. Desde el 9 de enero, se encontraba “descansando” en esta propiedad del norte del Valle de Aburrá.

Un ataque directo y con pasamontañas

Según testigos, ‘El Gordo’ se encontraba departiendo con un amigo en el patio de la vivienda cuando la muerte lo alcanzó; dos sujetos en motocicletas llegaron a la entrada de la finca. Uno de ellos, quien ocultaba su rostro con un pasamontañas, ingresó al inmueble.

Sin mediar palabra, el sicario abrió fuego contra los presentes. Solo ‘El Gordo’ fue alcanzado por los proyectiles, recibiendo seis impactos de bala: cuatro en el pecho y dos en la espalda.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron en la moto. Testigos aseguran haber visto a tres sujetos en dos motos merodeando la zona minutos antes del crimen.

Un frondoso prontuario criminal

Alias ‘El Gordo’ no era un desconocido para el sistema judicial. A pesar de haber recuperado su libertad hace menos de quince días, su historial incluía delitos de alta peligrosidad como:

Concierto para delinquir.

Financiación y terrorismo con grupos organizados.

Receptación.

Desplazamiento forzado.

En la escena del crimen, se hallaron cuatro vainillas calibre 9mm.

Al momento de la inspección técnica al cadáver, el hombre vestía un conjunto deportivo completo de marca Adidas (camisa negra, sudadera negra con franjas blancas y tenis blancos con logo azul).

Las autoridades investigan si este homicidio obedece a un ajuste de cuentas interno dentro de ‘La Terraza’ o si se trata de una retaliación por parte de bandas rivales tras su reciente salida de prisión.

