Resumen: El crimen no terminó en el barrio Estadio. Minutos después del homicidio, las autoridades desplegaron un plan candado por toda la ciudad. La motocicleta anaranjada de alto cilindraje y los sujetos vestidos de negro fueron avistados por patrullas de la Policía transitando por el sector de Santa Cruz

¡Acribillado con 14 disparos! Se conocen detalles del crimen del comerciante barranquillero en el barrio Estadio de Medellín

Minuto30.com .- Lo que inicialmente se reportó como un ataque sicarial en la noche de este jueves 23 de abril en el occidente de Medellín, reveló detalles escalofriantes. La víctima, un joven comerciante e inversionista, fue ejecutada con una sevicia extrema al recibir 14 impactos de bala, en un crimen que desató una persecución de película y un cruce de disparos en el norte del Valle de Aburrá.

La víctima: Un inversionista sin amenazas conocidas

Tras acordonar la escena en la Carrera 77C con Calle 49, a una cuadra de la iglesia San Pedro y San Pablo en el barrio Estadio, agentes de la SIJIN procedieron con la inspección técnica del cadáver.

El occiso identificado como J.D.V.L. era un joven de 25 años oriundo de Barranquilla.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el hoy occiso se desempeñaba como comerciante e inversionista en diversos negocios. Se conoció que el joven habría salido para cumplir con una cita odontológica y, hasta donde se tiene conocimiento, no había reportado ningún tipo de amenazas en su contra.

Así fue la brutal y calculada ejecución

El reloj marcaba las 6:28 p. m. cuando se desató el terror. Testimonios y evidencia, detallan un ataque premeditado y fulminante.

J.D. se movilizaba al volante de su camioneta Mazda CX 50, color blanco, cuando fue interceptado por dos sujetos vestidos completamente de negro.

Los agresores se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje, la cual fue descrita por los testigos como de color anaranjado.

Tras recibir la ráfaga de disparos, la víctima perdió el control del vehículo, subiéndose a la acera peatonal y colisionando violentamente contra un árbol.

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La sevicia del ataque fue aterradora. El cuerpo de Villa Lamadrid quedó sin vida en el asiento del conductor en medio de un gran charco de sangre.

Según versiones conocidas, J.D.V.L tenía 14 heridas por arma de fuego, todas concentradas de manera letal en su cabeza y cuello.

Persecución y balacera: Los asesinos lograron escapar

El crimen no terminó en el barrio Estadio. Minutos después del homicidio, las autoridades desplegaron un plan candado por toda la ciudad. La motocicleta anaranjada de alto cilindraje y los sujetos vestidos de negro fueron avistados por patrullas de la Policía transitando por el sector de Santa Cruz (comuna 2).

Al intentar interceptarlos, los delincuentes no dudaron en responder con violencia, desatando un fuerte cruce de disparos con los uniformados. Aprovechando el caos y la velocidad del vehículo, los presuntos asesinos emprendieron la huida hacia la zona limítrofe entre Medellín y el municipio de Bello, donde finalmente las autoridades perdieron su rastro en medio de la oscuridad.

Hasta el momento, los móviles de este brutal asesinato siguen siendo un misterio. Autoridades trabajan para esclarecer tanto los móviles del crimen como la ruta de escape de los sicarios, para intentar esclarecer quién ordenó y ejecutó este sangriento hecho.