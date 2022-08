in

Los hechos se presentaron en Bogotá, donde los padres de familia de varias niñas del Club Deportivo Besser denunciaron a Pedro y Sebastián Rodríguez de abuso y acoso sexual ante el Ministerio del Deporte, el cual tiene a María Isabel Urrutia como su nueva ministra.

Conforme a la información de la carta, el club de fútbol se convirtió en un escenario “de abuso y acoso sexual de menores de edad. Sebastián Rodríguez ha sido denunciado por todos nosotros debido a que, aprovechándose de su profesión, de poder sobre nuestras hijas menores de edad, ha incurrido en múltiples prácticas sexuales abusivas con ellas”, asegura la denuncia.

Y añade: “Pedro Rodríguez, padre de Sebastián y propietario del club y también denunciado, está al tanto de esto y lejos de tomar decisiones para evitarlo ha demostrado total desprecio por el derecho de las niñas”.

El escrito indica que las humillaciones, los vejámenes y los abusos a las que han sido sometidas las futbolistas son inadmisibles.

“Dentro de los actos se sabe de manoseos indebidos, envío de fotografías suyas de sus órganos genitales, niñas y adolescentes, la solicitud de imágenes de contenido pornográfico, el acoso y las amenazas, el sostenimiento de relaciones sexuales y el sostenimiento de actos de subyugación y psicológica”, manifiesta la carta.

Acerca de Sebastián Rodríguez, los padres aseguran que es un «depredador sexual que, sin duda, se aprovecha de su posición de poder y jerarquía en el club para abusar sexualmente de menores de edad”.

«Decide quién juega y quién no, en qué posiciones del campo, qué día y en qué torneos, Estos detalles son mínimos si tenemos en cuenta que estas deportistas viven por el fútbol,. sueñan con él», concluyen.

Ante esta situación, la Ministra del Deporte dijo: «A mí me hierve que la fiscalía no haga nada. Yo hago parte de la Asociación Mujer y Deporte y hemos recibido más de 30 casos en los cuales las víctimas quedan tristes y ahora esto me parece más aberrante”.

«Ya hemos oficializado ante el Instituto de Recreación y Deporte, que son los encargados de qué deben hacer con los clubes», indicó Urrutia.