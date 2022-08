A David González, director técnico de Independiente Medellín nada que se le dan las cosas, el exarquero busca implementar el buen juego en su equipo, enamorar al hincha y conseguir resultados positivos estando respaldado por una idea propositiva, pero sigue sin convencer.

Le puede interesar

El hincha solo quiere ganar, y pese a que el estratega intenta jugar bien, ser ofensivo y propositivo los silbidos superan los aplausos a causa de los resultados irregulares.

En la noche de este miércoles, Independiente Medellín cayó 0-2 ante Millonarios y puso en duda su clasificación a la final de la Copa BetPlay. Según González, su plantel fue superior a los bogotanos en muchos momentos del partido, pero el desperdicio frente a Álvaro Montero fue decisivo para que el resultado, lo que más le interesa a la hinchada, finalizara en contra.

Sobre su continuidad en el banquillo, el DT de manera reflexiva dijo: “Yo no me siento seguro en el puesto, ni siquiera el primer día cuando firmé el contrato. Todos los días trabajo para que el equipo mejore. Toda la vida, cuando jugaba, decía que ojalá los técnicos dirigieran sin pensar que los van a echar. Eso hace que se traicionen las ideas y que uno juegue a lo que uno no quiere jugar. Conmigo no va a pasar así”.

Más allá de que se gane o se pierda, David González dejó claro que no le interesa traicionar su idea de juego: “La defensa es lo que más se ha trabajado, sobre todo en esta última semana. Uno quisiera sacar el arco en cero en todos los partidos, pero es una tarea muy complicada. Tendríamos que convertirnos en un equipo totalmente defensivo y parquear el bus. Puede pasar, pero no es mi estilo. Si yo permitiera eso, tendría que irme. Eso no va conmigo”.

Así las cosas, a Medellín le espera un duro duelo en El Campín donde deberá remontar el marcador para soñar con una nueva final en la Copa. Este encuentro ante Millos se disputará el miércoles, 7 de septiembre a partir de las 8:00 de la noche.