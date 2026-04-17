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    ¡Acompañemos a la sele que vamos por el título! Cambian horario para la final del Sudamericano Sub17

    La ‘Tricolor’ buscará el título frente a la selección de Argentina

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Acompañemos a la sele que vamos por el título! Cambian horario para la final del Sudamericano Sub17

    Resumen: La expectativa es máxima para ver al combinado nacional disputar el trofeo sudamericano y cerrar con broche de oro su destacada participación en el torneo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado oficial para informar a los aficionados sobre una modificación en la programación de la esperada final del Campeonato Sudamericano Sub-17, donde la ‘Tricolor’ buscará el título frente a la selección de Argentina.

    De acuerdo con las nuevas directrices establecidas por la CONMEBOL, el encuentro definitivo que consagrará al campeón de la edición 2026 sufrió un ligero adelanto en su pitazo inicial. El compromiso, que en los cronogramas previos estaba fijado para las 6:00 p.m., se jugará finalmente a las 5:30 p.m. (hora de Colombia).

    Para que los hinchas no se pierdan ningún detalle de este vibrante partido por la corona continental, aquí están los datos definitivos del encuentro:

    ⚽ Partido: Colombia vs. Argentina

    🏆 Competición: Gran Final – CONMEBOL Sudamericano Sub-17 (Edición 2026)

    🏟️ Sede: Cancha de la CONMEBOL (Luque, Paraguay)

    ⏰ Nueva hora: 5:30 p.m. (hora colombiana)

    La expectativa es máxima para ver al combinado nacional disputar el trofeo sudamericano y cerrar con broche de oro su destacada participación en el torneo, en el cual ya aseguraron su anhelado cupo al próximo Mundial.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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