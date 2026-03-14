El DIM habilitó la venta de abonos para acompañar al equipo en la Libertadores. Foto: DIM

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Resumen: Medellín ha dado el banderazo de salida para que su hinchada asegure su lugar en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. Este sábado 14 de marzo, el club habilitó oficialmente la venta de abonos a través de su aplicación DIM Plus

¡Acompañá al «Poderoso»! DIM lanza abonos para la Fase de Grupos de la Libertadores

Minuto30.com .- El camino a la ‘Gloria Eterna’ continúa y el Independiente Medellín quiere un Atanasio Girardot a reventar. El club anunció las fases y rangos de precios para los tres partidos de local en la fase de grupos, dividiendo a los compradores en tres categorías: Fieles, Creyentes y Público General.

Etapas de Venta

Etapa 1 (Del 14 al 23 de marzo): Exclusiva para abonados y quienes compraron boleta en las fases previas (vs. Juventud y Liverpool).

Etapa 2 (Del 24 de marzo al 7 de abril): Abierta para el público en general bajo la denominación “Volveremos”.

Lista de Precios por Etapa

El club ha definido tarifas diferenciales según el compromiso previo del hincha con la actual campaña:

Información Clave para Abonados:

Reserva de Silla: Solo los “Fieles” mantienen su silla asignada. Si deciden cambiar de ubicación, el sistema les cobrará automáticamente el precio de “Creyentes”.

Plataforma única: Toda la gestión de compra se realiza exclusivamente a través de la app DIM Plus.