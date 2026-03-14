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    ¡Acompañá al «Poderoso»! DIM lanza abonos para la Fase de Grupos de la Libertadores

    El camino a la ‘Gloria Eterna’ continúa y el Independiente Medellín quiere un Atanasio Girardot a reventar

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Sin excusas para faltar!: Con la ventaja en el bolsillo, el DIM abre sus puertas para que la hinchada llene el templo rojo
    El DIM habilitó la venta de abonos para acompañar al equipo en la Libertadores. Foto: DIM
    ¡Acompañá al «Poderoso»! DIM lanza abonos para la Fase de Grupos de la Libertadores

    Resumen: Medellín ha dado el banderazo de salida para que su hinchada asegure su lugar en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. Este sábado 14 de marzo, el club habilitó oficialmente la venta de abonos a través de su aplicación DIM Plus

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El camino a la ‘Gloria Eterna’ continúa y el Independiente Medellín quiere un Atanasio Girardot a reventar. El club anunció las fases y rangos de precios para los tres partidos de local en la fase de grupos, dividiendo a los compradores en tres categorías: Fieles, Creyentes y Público General.

    Etapas de Venta

    Etapa 1 (Del 14 al 23 de marzo): Exclusiva para abonados y quienes compraron boleta en las fases previas (vs. Juventud y Liverpool).

    Etapa 2 (Del 24 de marzo al 7 de abril): Abierta para el público en general bajo la denominación “Volveremos”.

    Lista de Precios por Etapa

    El club ha definido tarifas diferenciales según el compromiso previo del hincha con la actual campaña:

    Fotos: DIM

    Fotos: DIM

    Información Clave para Abonados:

    Reserva de Silla: Solo los “Fieles” mantienen su silla asignada. Si deciden cambiar de ubicación, el sistema les cobrará automáticamente el precio de “Creyentes”.

    Plataforma única: Toda la gestión de compra se realiza exclusivamente a través de la app DIM Plus.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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