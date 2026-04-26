Resumen: Las investigaciones preliminares y los nuevos testimonios apuntan a que el crimen no tuvo ninguna relación con el personal de la finca. Según la aclaración entregada, el fatal desenlace se originó por "problemas de tragos".

¡Aclaración en el caso de Copacabana! Homicidio en fiesta de quince fue por riña entre invitados; el mayordomo no tuvo nada que ver

Minuto30.com .- En relación con el trágico suceso registrado en la mañana de este domingo 26 de abril, durante una fiesta de quince años en una finca de recreo en Copacabana, han surgido nuevas y determinantes claridades. Lo que inicialmente circuló como una versión extraoficial que señalaba al cuidador del lugar como el presunto agresor, ha sido desmentido de tajo por la administración del establecimiento.

En aras de la verdad y la responsabilidad informativa, en Minuto30 actualizamos los detalles de este caso. Se pudo confirmar que la tragedia fue producto de un acto de intolerancia entre los mismos asistentes al evento, eximiendo de toda culpa a los trabajadores del lugar.

El alcohol y la intolerancia, los verdaderos detonantes

Las investigaciones preliminares y los nuevos testimonios apuntan a que el crimen no tuvo ninguna relación con el personal de la finca. Según la aclaración entregada, el fatal desenlace se originó por “problemas de tragos”.

En medio de la celebración y el consumo de alcohol, se desató una violenta riña interna entre los propios invitados a la fiesta de quince años. Fue en ese altercado, ajeno al control del establecimiento, donde uno de los asistentes resultó gravemente herido y posteriormente perdió la vida tras ser trasladado al hospital en Bello.

Aclaración: El mayordomo nada tuvo que ver

Las primeras versiones, surgidas en medio de la confusión del momento, señalaban erróneamente al mayordomo de haberse enfrentado a la víctima e, incluso, de haberse autolesionado para evadir la justicia.

La administración de la finca fue enfática en rechazar estas acusaciones.