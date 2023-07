Aclaración Barbie: No es Bárbara Handler es Ann Roth diseñadora de vestuario.

in

En la película «Barbie», varios internautas y medios, cayeron en un error al afirmar que Bárbara Handler aparecía en una escena de la película.

Luego que Barbie, lograra $155 millones de dólares en taquilla USA + 182 millones de dólares en taquilla internacional para un total de $337 millones de dólares es la No.1 del verano y hasta el momento de la mejor apertura del 2023. Vino una aclaración sobre quién era en realidad la señora de edad que aparece al lado de Margot Robbie en una escena de la película, que filtrada en el trailer original se hizo viral al decirse que era Bárbara Handler de 82 años, hija de Ruth Handler creadora de Barbie. Por ejecutivos de Mattel, se conoce que la directora Greta Gerwig, le hizo un homenaje a Ann Roth, diseñadora de vestuario de Hollywood, activa desde 1964, quien ha participado en varias películas diseñando además de equipo de vestuaristas en «El paciente inglés» o «Are You There God? It’s Me, Margaret» esta última su más reciente producción. Por lo tanto nunca había actuado y casi esta escena es eliminada pero fue aprobada por los directores creando la confusión. Roth es una ganadora del Oscar en vestuario, relevante para la película.

Se sabe que Bárbara Handler, «la verdadera Barbie» de 82 años, aparece en algunos eventos de Mattel y que el nombre de la muñeca además de «Ken» fue el homenaje que su madre Ruth, le hizo a ella y hermano, este último falleció hace 30 años.

El Dato: Las ventas de productos Barbie, en los últimos días en Colombia han sido una locura pero en el resto del mundo Mattel, informó que es de muchos millones de dólares. En taquilla, Colombia aportó un estimado de $4.1 millones de dólares a la taquilla internacional de Barbie; del jueves 25 al domingo 28 de abril 2019, la asistencia a las salas de cine en general alcanzaron la cifra 1,985,419 espectadores, repartidas en Barbie, Oppeheimer y Misión Imposible.

