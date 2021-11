Para tantos dolores de patria, para dolor de cabeza, para dolores musculares y para la fiebre producto de tantos males que sufre el país, deberían recetar acetaminofen diariamente. Lamentable el reporte de medicina legal acerca de los suicidios pospandemia en Colombia. Incertidumbre, cada día, lo que se siente en el país que, al rato de producirse una nota periodística, resulta un video parodiando la misiva. Tristezas, alegrías y esperanzas se ven y se sienten cada día. Se pierde billete entre contratos y ministerios, a los días capturan un personaje de relevancia y como si no pasara nada.

Acetaminofen para el dolor de patria, los registros del DANE no coinciden con la registraduría del estado civil y no pasa nada, mejor acetaminofen para pasar el amargo rato, de saber, si siente desconfianza el candidato presidencial, mejor no se presente, para tener el aval, con el presupuesto de la registraduría y el visto bueno de la contraloría. Acetaminofen para Otoniel que luego de ser capturado, lo reseñan como el más buscado y sin medir palabras se pasaron los 8 anillos de su guardia protectora. Acetaminofen para el brigadier general, no sabe cómo expresar el libreto y guión preparado para justificar el helicóptero prestado.

Acetaminofen, no importa marca, no importa si se lo toma con agua aromática o con un milo caliente, se lo puede tomar con aguapanela de la panelita aquella, algunos candidatos, hablan mal de otros y no saben cómo halagar al supuesto votante, que ya en muchos casos, tiene definido por quién votaría a la presidencia, estando desorientado, por quién vota al capitolio nacional, ahí está la diferencia, mientras unos están preocupados por el que quede en el tarjetón presidencial, otros buscan como perdurar, a como dé lugar en la lista al senado o cámara de representantes.

Acetaminofen, unos toman con whisky, otros con cerveza y otros con mucha aguapanela con limón, otros aprovechan y montan la venta de medicamentos con descuento, otros están haciendo tiempo en el parlamento nacional para dilatar proyectos y programas para retener la votación con alcaldes y diputados y casi nadie habla de esa otra estrategia con casi 965 alcaldes que esperan el aumento en su presupuesto local. Aquí lo que se necesita es mucho acetaminofen, para poder lidiar la falta de cuidar las mentiras que se inventan como el famoso “cosiaca”.