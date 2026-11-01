Acechaba niños camino al colegio: cayó abusador serial de menores y homicida en Quindío

Resumen: De acuerdo con el material probatorio recopilado por las autoridades, Velásquez Pinzón interceptaba a niños y adolescentes cuando caminaban en solitario hacia sus instituciones educativas o de regreso a sus viviendas en sectores rurales de los municipios de Circasia, Salento y Montenegro.

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rafael Antonio Velásquez Pinzón, señalado como presunto agresor sexual en serie de menores de edad en el departamento de Quindío. El procesado aceptó los cargos formulados por el ente acusador, que incluyen el homicidio de una de las víctimas.

Las investigaciones lideradas por la Seccional Quindío permitieron conectar patrones delictivos comunes en tiempo, modo y lugar de varios hechos registrados en carreteras veredales de la región.

Modus operandi: intimidación en caminos escolares

De acuerdo con el material probatorio recopilado por las autoridades, Velásquez Pinzón interceptaba a niños y adolescentes cuando caminaban en solitario hacia sus instituciones educativas o de regreso a sus viviendas en sectores rurales de los municipios de Circasia, Salento y Montenegro.

El hombre utilizaba armas de fuego o armas cortopunzantes para amedrentar a las víctimas y obligarlas a internarse en zonas boscosas adyacentes a las vías, donde las sometía a agresiones sexuales aprovechando el aislamiento de los terrenos.

Víctimas identificadas y un menor asesinado

Las labores de policía judicial permitieron asociar casos ocurridos entre septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026.

Hasta el momento, las autoridades han identificado formalmente a cinco víctimas, todas de sexo masculino, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 15 años. Entre los casos documentados se confirmó el homicidio de un menor de 12 años a manos del agresor.

Aceptó los cargos por abuso sexual de menores agravado y homicidio

Captura en Quimbaya y aceptación de cargos

La captura de Velásquez Pinzón se llevó a cabo durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una vivienda ubicada en el municipio de Quimbaya. En el sitio, los investigadores incautaron una motocicleta y un teléfono celular, elementos que serán analizados para verificar si fueron usados durante los desplazamientos delictivos.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los siguientes delitos:

Homicidio agravado.

Secuestro simple agravado.

Acceso carnal violento agravado.

Actos sexuales violentos.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el capturado se allanó a la totalidad de los cargos imputados y cumplirá la medida privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario.

Canales habilitados para recepcionar nuevas denuncias

Ante la gravedad del patrón detectado y la posibilidad de que existan más víctimas afectadas en la región, la Fiscalía General de la Nación reiteró el llamado a la comunidad para aportar información o denunciar formalmente hechos relacionados.

Los ciudadanos pueden comunicarse de manera confidencial a la línea gratuita nacional 122, acercarse a las instalaciones de la Seccional Quindío o registrar sus denuncias a través de los canales virtuales institucionales de la entidad.