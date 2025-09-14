A casa por cárcel dos ex-policías por extorsión en Medellín a una pareja
¡Acciones demenciales! Un policía muerto y cuatro más heridos en ataque a subestación de Policía de El Carmelo

El director de la Policía, en su cuenta de X, calificó el atentado como una "pérdida irreparable" y aseguró que se desplegarán todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal

Minuto30.com .- El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó sobre la muerte del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro en un atentado criminal contra la subestación de Policía de El Carmelo, Cauca. El ataque, que también dejó a otros cuatro uniformados heridos, ha sido condenado por la institución.

El director de la Policía, en su cuenta de X, calificó el atentado como una «pérdida irreparable» y aseguró que se desplegarán todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal para dar con el paradero de los responsables.

Triana Beltrán también hizo un llamado a la sociedad a unirse a la lucha contra el multicrimen y el delito, y aseguró que «no habrá refugio para estos asesinos».

