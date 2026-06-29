Resumen: Un lamentable accidente cobró la vida de José de la Rosa Toribio Velásquez. El hombre resbaló y cayó sobre las llamas de un basural que acababa de encender cerca de su vivienda.

¡Accidentes impensables! En El Bagre, un anciano quemaba basura en un morrito cuando cayó al fuego y murió

Minuto30.com .- Lo que transcurría como una tarde habitual en e resguardo indígena El 90, zona rural del municipio de El Bagre (Antioquia), marcada por la expectativa del partido de la Selección Colombia, terminó en una profunda tragedia para una familia local.

Un adulto mayor de 83 años perdió la vida en un trágico accidente doméstico luego de sufrir quemaduras de extrema gravedad cerca de su lugar de residencia.

De acuerdo con los reportes del caso, el hombre se encontraba en la falda de una pequeña montaña aledaña a su casa, realizando la quema de un basural y hierbas secas. Al momento de encender el fuego y tratar de retirarse del lugar, el adulto mayor perdió el equilibrio, resbaló y cayó directamente sobre las llamas.

Rescate y traslado a Medicina Legal

Debido a la gravedad de las lesiones y a su avanzada edad, el hombre falleció en el lugar de los hechos antes de que pudiera recibir atención médica de urgencia.

Cuando se percataron del trágico hecho, un vecino y uno de los hijos de la víctima acudieron rápidamente para intentar auxiliarlo y solo lograron rescatar el cuerpo ya sin vida de entre las llamas.

El cuerpo sin vida fue trasladado desde el Resguardo Indígena a a la morgue municipal de El Bagre y posteriormente, remitido a las instalaciones de Medicina Legal para llevar a cabo la autopsia de rigor y oficializar las causas del deceso.

El peligro de las quemas de basura

Las autoridades reiteran constantemente el llamado a la comunidad para evitar la quema de basuras y maleza, no solo por el riesgo de provocar incendios forestales que se salgan de control, sino por el inminente peligro que estas prácticas representan para la vida humana, especialmente en terrenos inestables o inclinados.