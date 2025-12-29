Camión quedó volcado en el deprimido de Villanueva

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Grave accidente vial en el deprimido de Villanueva, Medellín, deja un vehículo volcado y genera fuerte congestión este lunes 29 de diciembre.

La tarde de este lunes 29 de diciembre, la movilidad en Medellín se convirtió en un verdadero dolor de cabeza tras un accidente en el deprimido de Villanueva.

Un camión, por razones que aún están bajo investigación, terminó volcado sobre la vía en sentido Sur–Norte, bloqueando gran parte de la calzada y generando un caos vehicular.

Ante la emergencia, diversas unidades de atención prehospitalaria y agentes de tránsito se desplazaron hasta el sitio para coordinar la movilidad y brindar los primeros auxilios.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el número de heridos o si hubo víctimas fatales en este hecho.

Se recomienda a los conductores que necesitan desplazarse hacia el norte de la ciudad tomar rutas alternas como la Avenida del Ferrocarril o la carrera 52 (Carabobo), ya que el flujo vehicular en Villanueva sigue operando a media marcha.

