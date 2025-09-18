Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¿Accidente u homicidio? Hallan cadáver de hombre bajo un puente por Las Palmas

Minuto30.com .- En las últimas horas las autoridades de Medellín fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, de entre 55 y 60 años, bajo un puente vehicular en la Vía Las Palmas, a la altura del kilómetro 6 + 900.

El cadáver fue encontrado sin identificar, y la causa de la muerte está por determinarse.

Según el reporte oficial, el hombre presentaba un golpe en la ceja derecha, por lo que las autoridades se encuentran investigando si se trató de un accidente o un homicidio.

El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal para las diligencias correspondientes.