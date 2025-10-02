Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Caos en la Autopista Norte! Accidente múltiple paraliza la movilidad a la altura de Haceb

La mañana de este jueves 2 de octubre se registró un accidente múltiple en la Autopista Norte, sentido norte–sur, a la altura de la empresa Haceb, en jurisdicción de Copacabana, Antioquia.

El hecho involucró al menos tres vehículos, entre ellos automotores de servicio público y particular.

De acuerdo con los reportes preliminares, la calzada permanece reducida a un solo carril, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular en el corredor vial que conecta a Medellín con municipios del norte del Valle de Aburrá.

En el lugar hacen presencia unidades de Tránsito y agentes del Cuerpo de Bomberos, quienes adelantan labores de atención y verificación de las condiciones de seguridad.

Hasta el momento no se tiene información oficial sobre el estado de salud de los ocupantes de los vehículos involucrados.

Las autoridades recomendaron a los conductores máxima precaución al transitar por este tramo, así como tomar vías alternas mientras se normaliza la movilidad.

