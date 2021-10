«El golpe fue tan fuerte que me lastimé la pierna», accidente de los Hermanos Gasca en un show

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram mostraron como fue el accidente que vivieron los asistentes al Circo Hermanos Gasca en Bogotá, ubicado en la Avenida Boyacá con calle 78, cuando un espectáculo de trapecismo no salió como se esperaba.

Martín Gasca sufrió una caída que, por fortuna, sobrevivió para contar la anécdota.

«Yo al momento que sentí que no pude agarrar a Juan, yo ya sabía que iba a ir hasta arriba, pero no pensé que fuera así, o sea, fue un golpe muy duro que no lo pude aguantar. Cuando caigo a la red, que caigo con la frente, como que caigo sin aire. En eso se para Raúl y me pregunta: ‘¿Martín, estás bien?’ y yo lo alcanzo a escuchar y le respondo, pero sin aire y en ese momento me desmayo», aseguró Martín Gasca en el video.

«Ya cuando yo vuelvo, abro los ojos y me sentía como perdido, pero en el momento recordé lo que estaba pasando, entonces yo le digo a Juan y al otro trapecista que me levanten para poder bajar», detalló Martín, quien aseguró que el «golpe fue tan fuerte que me lastimé la pierna, cuando di el paso supe que no iba a poderme bajar de la malla, entonces les digo: ‘no, acuéstenme otra vez y me sacan cargado'»», afirmó en la grabación.

El hecho ocurrió cuando Martín y su hermano Juan Cebolla intentaron realizar el cuádruple salto mortal en el trapecio, el cual, en lugar de salir bien, terminó con ambos en la malla de seguridad y con Martín inconsciente.

Así relataron el accidente los Hermanos Gasca