Accidente frustra las expectativas de David Alonso en el Gran Premio de Aragón

El piloto colombiano David Alonso sufrió una caída en el circuito MotorLand y no finalizó el Gran Premio de Aragón, España.

La cita, a la que llegó lleno de expectativas, duró poco, en la jornada de la mañana de este domingo 8 de junio.

Alonso sufrió una pequeña abrasión en el dedo anular de la mano izquierda y está fuera de peligro tras el incidente.

Luego de clasificar directamente a la Q2 durante la jornada del viernes, Alonso afrontaba dicha instancia este sábado y registró su mejor tiempo del fin de semana gracias a su 1:50.471.

Ese tiempo lo ubicó en la sexta posición y a medio segundo de la pole que consiguió el brasileño Diogo Moreira (1:49.940).

De esta forma, Alonso ocupaba un puesto en la segunda línea para la carrera principal de este domingo, siendo una fecha especial al ser su gran premio número 50 (todos disputados junto al Aspar Team).

Con buenas sensaciones y una destacada salida inició el recorrido por el trazado de Aragón, pero antes de llegar a completar la primera vuelta, Daniel Holgado (compañero de equipo) tuvo complicaciones, cayó y se llevó consigo a David.

Este hecho no permitió que los pilotos continuaran en la carrera que ganó el turco Deniz Öncü con un tiempo de 35:12.600, seguido por el brasileño Moreira (+0.003) y el belga Barry Baltus completó el podio a +1.949 del líder.

Tras lo ocurrido, David se mantiene en la casilla 15 de la calificación general de Moto2 con un total de 28 puntos.

El español Manuel Gonzáles es el líder de la categoría intermedia del MotoGP gracias sus 118 unidades, aunque su compatriota Aron Canet ocupa el segundo lugar con el mismo puntaje.

La próxima parada del Moto2 tendrá lugar del 20 al 22 de junio en el Gran Premio de Italia que se disputará en el exigente trazado de 5.245 kilómetros del Autódromo Internacional del Mugello.

Contact between teammates

Due to this @daniholgado96 will have to serve a Long Lap Penalty in the next race ⚠️#AragonGP pic.twitter.com/SBb1aVrtaQ

— MotoGP™ (@MotoGP) June 8, 2025