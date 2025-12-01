Accidente fatal en la Loma de Los Balsos: un muerto y múltiples vehículos implicados

Resumen: El camión al volcarse presuntamente se llevándo a su paso a los vehículos más pequeños e impactando al menos un poste
Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito ocurrido a las 4:30 de la mañana de este lunes 1 de diciembre en la Loma de Los Balsos dejó como saldo una persona fallecida.
El incidente se registró en la Calle 16A Sur con Carrera 9F, cerca a la Glorieta de La Poda, e involucró a un camión que al parecer transportaba jabón, además de tres automóviles particulares.
Según reportes en redes sociales, la magnitud del siniestro se debió a que el camión al volcarse presuntamente se llevándo a su paso a los vehículos más pequeños e impactando al menos un poste.
Las autoridades y organismos de emergencia atendieron la situación para gestionar el rescate y el flujo vehicular.
