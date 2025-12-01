Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos En desarrollo

    Accidente fatal en la Loma de Los Balsos: un muerto y múltiples vehículos implicados

    Un camión y tres carros pequeños se vieron involucrados en el accidente

    Publicado por: SoloDuque

    Accidente fatal en la Loma de Los Balsos: un muerto y múltiples vehículos implicados

    Resumen: El camión al volcarse presuntamente se llevándo a su paso a los vehículos más pequeños e impactando al menos un poste

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito ocurrido a las 4:30 de la mañana de este lunes 1 de diciembre en la Loma de Los Balsos dejó como saldo una persona fallecida.

    El incidente se registró en la Calle 16A Sur con Carrera 9F, cerca a la Glorieta de La Poda, e involucró a un camión que al parecer transportaba jabón, además de tres automóviles particulares.

    Según reportes en redes sociales, la magnitud del siniestro se debió a que el camión al volcarse presuntamente se llevándo a su paso a los vehículos más pequeños e impactando al menos un poste.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Las autoridades y organismos de emergencia atendieron la situación para gestionar el rescate y el flujo vehicular.

    Imagen tomada de redes sociales. volqueta volcada en la loma de los balsos

    Imagen tomada de redes sociales.

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.