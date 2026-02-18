Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Accidente en la Variante de Caldas: Tractocamión volcado afecta la movilidad

Minuto30.com .- La movilidad en el sur del Valle de Aburrá se encuentra afectada la mañana de este miércoles 18 de febrero. Un aparatoso accidente de tránsito, que involucra a un tractocamión volcado, mantiene bloqueado parcialmente el paso en la Variante de Caldas.

El incidente, cuyas causas están por establecer, ha generado una demora en la circulación afectando no solo a los transportadores de carga, sino también a los buses intermunicipales y vehículos particulares que ingresan a la ciudad.

Rutas alternas y estado de la vía

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores cargarse de paciencia mientras se realizan las maniobras para retirar el pesado vehículo.

Tomar la vía antigua por Caldas, es la principal alternativa, aunque ya presenta flujo lento debido al desvío masivo de automotores.

Tenga en cuenta que, debido a las lluvias intermitentes registradas en las últimas horas, el pavimento en la zona está liso, lo que dificulta las labores de remoción.