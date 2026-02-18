Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6
    Accidente en la Variante de Caldas: Tractocamión volcado afecta la movilidad

    Transite con precaución por la Variante de Caldas

    Accidente en la Variante de Caldas: Tractocamión volcado afecta la movilidad

    Resumen: El incidente, cuyas causas están por establecer, ha generado una demora en la circulación afectando no solo a los transportadores de carga, sino también a los buses intermunicipales y vehículos particulares

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La movilidad en el sur del Valle de Aburrá se encuentra afectada la mañana de este miércoles 18 de febrero. Un aparatoso accidente de tránsito, que involucra a un tractocamión volcado, mantiene bloqueado parcialmente el paso en la Variante de Caldas.

    El incidente, cuyas causas están por establecer, ha generado una demora en la circulación afectando no solo a los transportadores de carga, sino también a los buses intermunicipales y vehículos particulares que ingresan a la ciudad.

    Tractocamión volcado en la Variante de Caldas

    Tractocamión volcado en la Variante de Caldas. Captura de video

    Rutas alternas y estado de la vía

    Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores cargarse de paciencia mientras se realizan las maniobras para retirar el pesado vehículo.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Tomar la vía antigua por Caldas, es la principal alternativa, aunque ya presenta flujo lento debido al desvío masivo de automotores.

    Tenga en cuenta que, debido a las lluvias intermitentes registradas en las últimas horas, el pavimento en la zona está liso, lo que dificulta las labores de remoción.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


