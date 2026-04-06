Accidente en La Regional dejó un habitante de calle muerto

Resumen: El siniestro ocurrió a la altura de la sede principal de Bancolombia, poco antes de llegar al sector de El Poblado

Minuto30.com .- Un fatal accidente de tránsito se registró hacia la 1:30 de la mañana de este lunes en el sur de Medellín. Un hombre, presuntamente en condición de calle, falleció tras ser impactado por una motocicleta mientras intentaba cruzar la Avenida Regional en el sentido Norte-Sur.

El siniestro ocurrió a la altura de la sede principal de Bancolombia, poco antes de llegar al sector de El Poblado, una zona donde la velocidad permitida y la poca iluminación en ciertos puntos suelen ser factores críticos durante la madrugada.

Los detalles del accidente

De acuerdo con las primeras versiones, el habitnate de calle habría irrumpido en la calzada de manera sorpresiva, impidiendo que el conductor de la motocicleta pudiera reaccionar a tiempo para evitar el choque. El impacto fue tan severo que el ciudadano falleció de forma instantánea en el asfalto.

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Por su parte, el motociclista, aunque sufrió una fuerte caída tras la colisión, no resultó con lesiones de gravedad, según contaron testigos.

Unidades de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver. Debido a las labores forenses, la calzada de la izquierda presentó cierre parcial durante un par de horas, afectando el flujo vehicular de quienes se desplazaban hacia el sur del Valle de Aburrá en las primeras horas del día.