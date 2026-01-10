¡Urgente! Avión estrellado en Paipa iba con 6 personas: al parecer también iba Yeison Jiménez

Resumen: La Aeronáutica Civil informó que el 10 de enero de 2026 se registró el accidente de una aeronave con matrícula N325FA en el sector entre Paipa y Duitama, la cual transportaba a seis ocupantes con destino a la ciudad de Medellín. Tras la activación de la señal de localización de emergencia, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate inició labores conjuntas con la Policía Nacional, el equipo SEI de Paipa y organismos locales para atender el siniestro. Actualmente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes lidera el protocolo de investigación para esclarecer los hechos, mientras las autoridades permanecen en el lugar y se preparan para brindar actualizaciones oficiales.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA ocurrido en el día de hoy, en el que al parecer iba el cantante Yeison Jiménez. El accidente tuvo lugar en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

De acuerdo con el reporte oficial de la autoridad aérea, en la avioneta viajaban un total de seis ocupantes, distribuidos de la siguiente manera:

Un piloto.

Un copiloto.

Cuatro pasajeros, entre los que estaría Yeison Jiménez.

La aeronave, que además sería propiedad de Yeison Jiménez había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín. La emergencia se detectó cuando el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en la zona del evento.

Labores de rescate y respuesta

Actualmente, el equipo SAR de Bogotá coordina acciones directas con la Policía Nacional, el equipo SEI de Paipa y organismos de emergencia locales que ya se encuentran en el sitio para atender la situación.

Por su parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha activado los protocolos correspondientes para determinar las causas del siniestro. Aunque en redes sociales han circulado rumores sin confirmar sobre la identidad de los pasajeros, la Aerocivil enfatizó que proporcionará actualizaciones oficiales a medida que se disponga de información validada por las autoridades competentes.

