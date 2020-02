FOTO: ¿Revelaron los ganadores? La Academia publicó sus “predicciones” y todos especulan que eran los triunfadores de los Óscar 2020

La Academia publicó sus “predicciones” a los Óscar 2020 y muchos dicen que se trató de los verdaderos ganadores que veremos en la próxima gala de premiación.

Todo se dio en la cuenta oficial de Twitter de la Academia de las artes y ciencias cinematográficas, quienes hacen los Óscar. En ella aparecían las predicciones que ellos hicieron sobre los posibles ganadores, sin embargo, todo parece indicar que se trataba de los verdaderos, pues las votaciones para elegirlos ya terminaron y son los resultados son muy parecidos a los que han triunfado en premios como los Globo de Oro, SAG Awards y BAFTA.

El tweet con la imagen de las “predicciones” se eliminó e incluso volvieron a trinar retractándose sobre el tema, sin embargo, en el ambiente ya quedó un aire de spoiler y la Academia tendrá que pensar qué hacer con esta situación, porque de darse que los ganadores sí eran los publicados, no habrá novedad alguna el próximo domingo 9 de febrero, fecha en que está planeado llevarse a cabo la gala de premiación.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020