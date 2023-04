La Academia de Hollywood crea nueva rama creativa de producción y tecnología

in

Los Ángeles (EE.UU.), 31 mar (EFE).- La Academia de Hollywood anunció este viernes la creación de una nueva rama creativa de su organización dedicada a la producción y a la tecnología.

La institución divide a sus miembros en un total de 18 ramas, sumando la nueva, en las que se buscan incluir todas las facetas de la industria cinematográfica.

Al menos 14 de estas representan las categorías de los premios Óscar como las de actores, directores de fotografía, diseñadores de vestuario, directores, documentales, editores, por mencionar algunas.

La nueva rama está compuesta por 400 personas que previamente fueron clasificadas como miembros generales de la Academia, e invitados por la junta de gobernadores de la institución.

Esta representa a los miembros que trabajan en puestos técnicos y de producción clave en todas las fases de la realización cinematográfica, desde la preproducción hasta la postproducción.

Algunos de los miembros de esta nueva rama son directores de tecnología, jefes de departamento de tecnología, especialistas en conservación y restauración, supervisores de guión, coreógrafos, coloristas, entre otros cargos.

La adhesión de esta rama ha llegado diez años después de que se creara una dedicada a los directores de casting y supone una oportunidad para la Academia de seguir ampliando las voces y la capacidad de representación de quienes forman parte de la industria del cine.

Un miembro de la rama de producción y tecnología será elegido como integrante de la junta de gobernadores para 2023-2024.

La decisión fue tomada por la junta de gobernadores, quienes este viernes tuvieron una reunión anual en la que llevan a cabo una evaluación sobre la última edición de los premios Óscar y los posibles cambios a futuro.

La edición número 95 de los premios de la Academia de Hollywood estuvo marcada por el triunfo de la cinta de ciencia ficción «Everything Everywhere All at Once» de la dupla de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert al llevarse siete estatuillas, incluida la de mejor dirección y mejor película.

