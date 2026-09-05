Resumen: Con un contundente operativo, las autoridades buscan frenar la ola de extorsión y desarticular las redes criminales que seguían operando y dando órdenes desde las celdas en la capital del Atlántico.

¡Se les acabó la «oficina»! Así fue el traslado de 39 peligrosos reclusos de Barranquilla a penales de máxima seguridad

Minuto30.com .- La lucha frontal contra la criminalidad que opera desde los centros penitenciarios suma un nuevo y contundente capítulo. En las últimas horas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, las autoridades hicieron efectivo el traslado de 39 reclusos que se encontraban privados de la libertad en Barranquilla hacia distintos establecimientos de alta seguridad en diferentes regiones del país.

Cortar las redes de extorsión desde la raíz

El masivo traslado, ejecutado por autoridades penitenciarias con el apoyo táctico de la Fuerza Pública, tiene un objetivo estratégico claro: incomunicar a los cabecillas e integrantes de bandas criminales, desarticulando sus redes de contacto y neutralizando su capacidad para seguir intimidando a comerciantes y ciudadanos en la costa Caribe.

A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó el éxito del operativo y lanzó una severa advertencia a las estructuras delincuenciales, reiterando que el Estado de Derecho se hará respetar con determinación en cada rincón del territorio.

«Las cárceles no serán centros de operaciones»

«No voy a permitir que las estructuras criminales pretendan seguir delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda», sentenció de manera tajante, dejando claro que el objetivo de la medida es acabar con la mal llamada ‘escuela del crimen’ en las prisiones.

Finalmente, De La Espriella fue enfático en el propósito de estas acciones de control carcelario: «Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales. En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito. La justicia se hará respetar y la ley se cumplirá con todo su peso».