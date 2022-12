Abusos en las tarifas de tiquetes aéreos

La Superintendencia de Transportes ejercerá control estricto a las aerolíneas para que no abusen con las tarifas de los tiquetes una vez entre en vigencia la reforma tributaria este primero de enero, así lo aseguró el ministro de transporte Guillermo Reyes, al posesionar al nuevo director de la Aeronáutica Civil, Sergio París.

El ministro Reyes aseguró que ya se ha estado evaluando con los actores del sector como Iata, Anato y las aerolíneas, los efectos que tendrá en las tarifas de los servicios turísticos la vigencia de la reforma tributaria, por lo que ser busca un acuerdo para que las tarifas no suban más allá de un 14 por ciento, que significaría la actualización del IVA, que pasa del 5 al 19 por ciento.

Frente a las versiones de un aumento de los pasajes por encima del 30 por ciento, incluso del 40 por ciento, el titular de la cartera de transporte señaló que estos cálculos han surgido de la suma del incremento del IVA, la variación del índice de precios al consumidor IPC y la inflación, que al cierre de este año bordea el 14 por ciento.

“Cuando se hizo la discusión de la reforma tributaria las aerolíneas, las empresas de turismo, expresaron la preocupación de que en la reforma el beneficio que se tenía que los tiquetes pagaban solo el 5 % del IVA, generaría que se subieran al 19 por ciento, incrementándose el valor de los tiquetes y advirtieron en el Congreso de la República que, además de eso, afectaría el valor de los tiquetes, el incremento del IPC y la inflación al llegar a cifras del 30 y 40 por ciento”, expresó el Ministro.

No obstante, aclaró Reyes, para el Gobierno lo fundamental es defender a los usuarios del transporte aéreo y advirtió que la Superintendencia ejercerá vigilancia especial para que no se presenten abusos por parte de las aerolíneas, al tiempo que señaló que “para eso tenemos la superintendencia de transportes y con la Superintendente hemos llegado a un acuerdo, vamos a citar a todos los actores para que eso no ocurra, estamos y vamos a estar encima de que esto no ocurra, como hemos dicho en el sistema de transporte terrestre, cuando se pretenda incrementar tarifas se tiene que seguir un debido proceso administrativo”.

Más noticias de Colombia