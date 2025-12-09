Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Policía captura en Caucasia a abuelo por abuso sexual de nieta embarazada.

Detienen en Caucasia a hombre acusado de abuso sexual continuado a su nieta de 14 años embarazada

La Policía Nacional, en el marco de los planes de seguridad de fin de año, logró la captura en Caucasia de un hombre de 55 años investigado por el presunto abuso sexual continuado de su nieta, una menor de 14 años.

La investigación, liderada por unidades especializadas, logró esclarecer los hechos ocurridos durante varios meses.

El caso tomó especial gravedad tras la confirmación del embarazo de la adolescente, al parecer, producto de las agresiones. Las autoridades también investigan si el victimario ejerció presiones y coacción sobre la menor para que guardara silencio.

El hombre, capturado mediante orden judicial, enfrenta graves cargos por delitos sexuales, reafirmando el compromiso de las autoridades con la protección de niños y adolescentes en Antioquia.

