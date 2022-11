[VIDEO] ¿Abuso de autoridad? Policía que increpó a un joven en el Metro, terminó reducido en el piso

Un joven denuncia presunto abuso de autoridad por parte de un agente de la Policía que lo abordó en la Estación Industriales del Metro de Medellín.

El joven relata con un video en redes sociales, que se encontraba con otras personas sentados al final del pasillo de la estación, esperando un vagón vacío.

“El agente llega y levanta a todo el mundo. Yo estaba con el celular y él se me acerca de forma imponente y me dice que si no me voy a parar yo le digo que estoy pagando por un servicio apenas pase el próximo vagón me paro y me voy. A él no le gustó, se acerca, se me pone encima y me sujeta las manos y me dice te vas a parar o no. Yo muevo las piernas para levantarme y chocan las de él”, dice el joven.

Según el relato, la conclusión del agente es que el joven lo pateó, tal y cómo repite en varias ocasiones en el video, mientras sujeta al implicado.

“En ningún momento fue así luego quiero irme le digo que no quiero problemas y él insiste en que me va llevar y pide apoyo. Como ve que no es capaz me iba pegar vuelvo y le reitero no quiero problemas y tuve que defenderme, pero no era mi idea pegarle solo me quería ir”, agregó.

En el video, se observa cómo la agente sujeta al joven, pero cuando el joven intenta irse y se agacha a coger el bolso, el uniformado patea el bolso para evitar que lo coja, y empieza la parte más grave del forcejeó que finaliza con el policía reducido en el suelo.

“Las personas que de verdad hacen daño son como sin nada por ahí, pero uno como trabajador y estudiante ya es un peligro para la sociedad, señor Subteniente Carlos Hinestroza. Una vez más una muestra de la clase de personas que tenemos a nuestro servicio sin desmeritar el trabajo de los demás que reconozco que no todos son así”, finaliza diciendo el joven en su denuncia pública.

Al final del video, se observa como la comunidad presente, se interpone entre el agente y el joven para que este último aborde el metro y salga de la estación.

Consultamos a las autoridades, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre el hecho de presunto abuso de autoridad.

Para más noticias de Medellín.