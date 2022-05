«Puedo dormir tranquila»: Habló una de las víctimas del presunto violador que fue recapturado en Medellín

Tras conocerse la recaptura de Andrés Z., el presunto abusador en serie señalado como el responsable de violar a 12 mujeres en Medellín, y quien hace unos días se había fugado de un hospital de la ciudad donde recibía atención médica, una de sus presuntas víctimas se pronunció sobre estos hechos.

Según indicó la mujer, de quien no revelaremos su identidad por seguridad, «me enteré de la recaptura de este sujeto. Para mí es muy significativo que esto haya pasado, me ayuda a estar tranquila, a dormir tranquila, a salir confiada de que no me lo voy a encontrar en la calle», dijo.

Y es que el presunto abusador fue capturado por la misma comunidad, quienes lo estaban agrediendo cuando llegaron las autoridades, por lo que la mujer expresó que «Es más gratificante que haya pasado por la misma comunidad, puesto que da a entender que las noticias y las imágenes que difundimos tanto, hayan causado este efecto en las personas, que lo hayan tenido tan presente y que al mínimo error lo capturaran inmediatamente», expresó.

Lo que le pide la víctima a las autoridades sobre el presunto abusador

Como era de esperarse, la mujer hizo un llamado a la Policía y a la Fiscalía para que se comprometan con estos hechos, y puedan juzgar de forma contundente, al hombre que ella y otras once mujeres más señalan como un abusador sexual.

«Necesitamos que la Policía haga su trabajo, todos, la Policía, la Fiscalía, que realmente estén comprometidos a cumplir con lo que deban cumplir, este tipo no se puede quedar libre, tiene que haber justicia», dijo la víctima.

Además, expresó que la defensora que les fue asignada para el caso, no las hace sentir representadas. «No sentimos que esté comprometida con el tema. Somos muchas personas las que estamos involucradas en este caso, y queremos y necesitamos que nos ayuden o con otro abogado, o con las diligencias que se puedan hacer de cómo proceder con todo esto», explicó.

Finalmente, la mujer manifestó que ni ella y las demás presuntas víctimas, fueron alertadas de la fuga de su presunto abusador, pues tuvieron que enterarse por los medios de comunicación, por lo que pidió ayuda para que el caso avance y se haga justicia.

