Aburrido está el pueblo chileno con la presidencia de Piñera, los chilenos cantan consignas contra las políticas que hacen inviable la economía nacional y pareciera la inconformidad está creciendo, aunque la pandemia la tenía en receso, casi igual pasa en Colombia y en Ecuador las marchas están agitando el panorama de la nueva generación que busca reafirmar la presidencia de Rafael Correa. En el sur de Colombia están gestionando marchas y huelgas en Nariño, Cauca y Valle, pareciera, el cambio viene de los departamentos que nunca habían tenido tanta presencia en las elecciones presidenciales. No son impresiones del sur, son las realidades que se ven y no muestran en los noticieros.

Desanimado, es el comentario de la ciudadanía que se levanta a la plaza de mercado y todo tan costoso, el aumento se incrementa y el pago de los servicios domiciliarios no deja ni para un helado en un parque. El que siembra y cosecha no recibe lo justo y el intermediario se gana una buena parte y el que vende tampoco quiere perder su inversión, el huevo sube de precio y los productores de leche están teniendo como alternativa de alimento forrajes y otras especies de insumos agrícolas, para no comprar cuidos que suben con el dólar.

Inapetente, la gente no quiere salir a la calle a comprar un café, el atraco está desaforado, promueven que la ciudadanía tenga armas en su poder al estilo película oeste americano y tendríamos, tantos heridos, muertos, como los sicópatas que resultan en las calles del país coloso del norte del continente. Inapetente, la ciudadanía no está dispuesta a salir a un restaurante de una calle, carretera y lleguen 10 armados en motos y salgan con sus pertenencias como si fuera un triunfo de ladrones principiantes y la policía en los comandos viendo celular.

Hastiado, nos llegan solo noticias de lo mal que estamos a nivel nacional e internacional en derechos humanos, en las cifras de muertes violentas, nos llegan resultados de las pocas exportaciones a otros países, y de los viajes del presidente con sus comitivas e invitados de cuenta del presupuesto nacional, nos llegan solo noticias de incertidumbre y de los bochornosos comentarios de los candidatos presidenciales que no hablan de cultura, recreación y deporte de competencia. Aburrido.