¿Aburrido de correr? Se entregó Gildardo Quinchía, guerrillero del ELN y primo de alias «Pablito»

Resumen: Las autoridades confirmaron el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo, señalado como el hombre de confianza y primo de alias "Pablito", tercer cabecilla del Comando Central (COCE) del ELN. Su entrega representa un impacto estratégico y judicial contra las redes de financiación de este grupo armado.

Minuto30.com .- Las autoridades confirmaron el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo, señalado como el hombre de confianza y primo de alias «Pablito», tercer cabecilla del Comando Central (COCE) del ELN. Su entrega representa un impacto estratégico y judicial contra las redes de financiación de este grupo armado.

En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Inteligencia Policial, se logró en la ciudad de Villavicencio que uno de los alfiles financieros más buscados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pusiera a disposición de las autoridades estatales.

El brazo financiero del Frente de Guerra Oriental

De acuerdo con los reportes oficiales, Quinchía Giraldo no solo aprovechaba su vínculo de consanguinidad con alias «Pablito» para mantener su estatus en la organización, sino que se había consolidado como una pieza clave para el manejo de los dineros ilícitos en el oriente del país.

Las investigaciones señalan que el hoy procesado habría participado en la movilización y blanqueo de más de $33.000 millones, fondos provenientes directamente de las actividades criminales y de narcoterrorismo asociadas al Frente de Guerra Oriental del ELN. Por estos hechos, era requerido por la justicia para responder por un grueso expediente de delitos:

Financiación del terrorismo.

Lavado de activos.

Concierto para delinquir agravado.

Enriquecimiento ilícito.

Información clave y presión del Estado

El abogado Abelardo De La Espriella destacó este resultado a través de sus redes sociales, señalando que es producto de una estrategia efectiva de seguridad: «La presión contra el ELN está dando resultados». Además, subrayó la importancia de esta entrega, pues la cercanía de Quinchía con la cúpula del grupo armado lo convierte en un portador de información vital para desmantelar las redes financieras, patrimoniales y de apoyo logístico que sostienen a la estructura.

«El mensaje para los integrantes y colaboradores del ELN es claro: sométanse a la justicia. La presión del Estado seguirá aumentando. Vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus finanzas y sus redes de apoyo», concluyó en su pronunciamiento, enfatizando la lucha contra el narcoterrorismo mediante la fuerza legítima del Estado.