[Video] ¡Qué ternura de abuelita! Cumplió 100 años y pidió 50 mil pesos de regalo

Como toda una reina, fue elogiada la mayor de la familia Córdoba en la región de Urabá, la abuelita, Ignacia Valoyes Córdoba, llegó a sus 100 años de vida y celebró junto a su familia.

La ‘Manita, Copito de Nieve’, como la suelen llamar sus nietos, enterneció muchos corazones al expresar lo que quería de regalo.

En un video, uno de sus familiares le preguntó qué quería de regalo y ella respondió, «yo quiero mi plata» y «¿cuanto quiere» – le pregunta él – «lo que me den, no voy a exigir», «pero más o menos cuánto», 50 mil pesos».

Sus 4 hijos, 23 nietos, 50 biznietos y sus 10 tataranietos organizaron una recepción, con torta, globos y muchos mecatos -sus favoritos- y le celebraron la vida.

Ignacia, Nació en Murindó (Antioquia) en el año 1921, pero en el año 1967 llegó al municipio de Turbo, lugar donde ha estado la mayor parte de su vida, allí por muchos años trabajó en cultivos de arroz, cortaba leña, amasaba el pan para vender y así de esta manera, sobrellevar la vida.

Sus cien años han sido todo un acontecimiento familiar y en esta fecha tan especial han festejado su compañía y recordado sus consejos y amor, pero sobre todo sus manjares; La familia incluso contó que su comida preferida son las tajadas con queso, y café con leche; dijeron tambien que le encanta el ‘mecato’ y que no le gusta que le regalen ropa, solo pide su billete de $50 0 $100 mil.

Los mensajes de sus hijos

Sus familiares que se esmeraron por complacerla y hacerla feliz durante la celebración expresaron emotivas palabras dedicadas a ella.

Aydee María Córdoba Valoyes, dijo, «madre doy gracias a Dios por permitirme celebrar este día contigo, espero que me de la dicha de celebrar muchos más. Madre querida de amo».

Entre lagrimas, Fabiola Córdoba Valoyes, expresó, «madre te amo con toda la fuerza de mi alma, eres la mejor madre del mundo, gracias por existir mi viejita querida».

Rosaura Córdoba, «gracias le doy a Dios por tenerte, aunque no me tuviste en tu vientre eres una gran madre para mí. Te quiero mucho mi viejita adorada».

Entre risas, Leonardo Quejada, dijo, «madre yo fui tu último hijo pero como dicen que el que ríe de último ríe mejor por eso yo me río de la vida por haberme dado la mejor madre del mundo. Gracias Dios, gracias mamá; estoy muy feliz por celebrar este gran día contigo mamá, quisiera darte lo mejor, recuerdo cuando me decías que fuera a la escuela y yo no iba me correteabas, pero me alcanzabas porque tu corrías más que yo».



