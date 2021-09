¡Increíble! Vivió 6 meses con su abuela muerta para cobrar la pensión, y dejó brutal carta cuando lo pillaron

Un aberrante caso en el que un joven convivió con el cadáver de su abuela durante seis meses se registró en Argentina, y hace pocos días salió a la luz.

Según lo dio a conocer el diario Crónica de ese país, que además obtuvo la primicia del caso, el joven implicado, de nombre Agustín, estuvo seis meses con el cuerpo de María Jevos, su abuela de 89 años, y al parecer, durante todo ese tiempo estuvo cobrando la pensión, ocultando la situación.

Tras el hecho, el joven dejó una carta escrita y escapó de la finca donde vivía con la adulta mayor. Allí, indicó que su abuela había fallecido por covid-19, por culpa de ella misma, y que no sabía cómo contárselo a la familia,

«Los primeros meses fueron difíciles y recurrí al alcohol», dijo en la carta, conocida por el medio argentino. El cuerpo fue encontrado encima de una cama y tapado por completo y lograron ubicarlo gracias al permiso otorgado por la familia, quien permitió el ingreso a la finca, para así resolver el aberrante caso.

Agustín escondió la muerte de su abuela durante mucho tiempo

Cuando la familia preguntaba por ella, el joven trataba de mentirles con el fin de que no se enteraran del caso. Con notas de voz, les indicaba: «recién fui a ver a la abuela y ya se había cambiado. Dice que no vaya nadie hoy porque no terminaba de hacer las cosas. Debe tener miedo al Covid-19″.

Incluso, luego de huir, el joven dejó un letrero en la puerta de la habitación donde estaba la anciana, y decía :»No entres. Laura. Llamá 911. Léeme».

Además, dejó una carta en la que confesó lo que habría ocurrido: «Aparentemente contrajo Covid… Un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico, pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso (habíamos arreglado para ir temprano al día siguiente)», explicó Agustín en su escrito. Y continuó: «Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdones. Sé fuerte por Florencia».

