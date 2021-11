FOTOS: ¡Qué cuerpo! Abuela de 69 años es campeona nacional de fisiculturismo

Una abuela poco común, así es Gladys Bravo, una mujer de 69 años de edad, quien se convirtió en campeona de fisiculturismo en Chile, su país de origen, y se prepara para representar a su país en una competencia a nivel suramericano en Buenos Aires, Argentina.

Su afición por esta actividad física inició cuando tenía 55 años tras perder su empleo, por lo que decidió dedicarse a una vida fitness. Desde hace 3 años, esta abuela empezó a competir profesionalmente en fisiculturismo, y además es entrenadora personal.

La mujer relata que para mantener su cuerpo debe ser muy cuidosa en la alimentación. “ todo saludable ”. Además, entrena de lunes a domingo, y asegura que todo su éxito se lo debe a su esfuerzo y disciplina.

A través de sus redes sociales, la mujer comparte mensajes de motivación con las cuales acompaña sus fotografías. «La edad es sólo un número, no te encasilles en, tal vez es muy tarde para mi? O, me van a criticar. Concéntrate en lo que quieres para ti, nadie más lo hará, decide por ti no escuches la negatividad, eso habla de insatisfacción personal, no de ti, no te encierres en el temor, brilla como la luz que eres. Valemos lo que decidimos. Abrazo», escribió en uno de sus post en su cuenta de Instagram.

Su trabajo ha sido altamente reconocido, ya que incluso ha vencido a mujeres menores que ella durante las competencias.

Así es la abuela de 69 años y campeona de fisiculturismo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gladys Bravo Berríos (@gladysbravo.fitness)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gladys Bravo Berríos (@gladysbravo.fitness)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gladys Bravo Berríos (@gladysbravo.fitness)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gladys Bravo Berríos (@gladysbravo.fitness)