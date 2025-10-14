Resumen: El indiciado, cuya identidad se desconoce, se habría ausentado del lugar inmediatamente después de los hechos

¡Absurda tragedia en Bello! «Jugaban» con un pistola y se les disparó: María Isabel murió

Minuto30.com .- Una absurda tragedia en el municipio de Bello, Antioquia, cobró la vida de María Isabel, una joven de 21 años, quien murió por un proyectil de arma de fuego manipulada de manera negligente por un conocido.

El fatal incidente ocurrió el pasado 12 de octubre de 2025 en una vivienda donde María Isabel y varios amigos consumían licor.

Según versiones extraoficiales, una de las personas en el lugar comenzó a manipular una pistola, le habría quitado el proveedor al arma y, apuntándole a una de las mujeres presentes, le aseguró que «el arma no está cargada» antes de accionar el disparador.

Sin embargo, una bala impactó a María Isabel, al parecer, en el hombro.

Muerte en el Hospital

La joven fue trasladada de inmediato a un hospital de Bello. Dada la gravedad de la herida, fue remitida a un hospital de mayor complejidad en Medellín, donde lamentablemente falleció horas más tarde.

El indiciado, cuya identidad se desconoce, se habría ausentado del lugar inmediatamente después de los hechos. Las autoridades investigan el caso como homicidio y buscan al responsable.

