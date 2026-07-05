Sector en el que se registró la grave riña que dejó un hombre muerto. Foto: Cortesía

Resumen: Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Margarita, la gravedad del trauma craneoencefálico fue irreversible y los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Un solo golpe fue letal: el absurdo caso de intolerancia que cobró una vida en Copacabana

Minuto30.com .- Un trágico caso de intolerancia ha consternado a los habitantes del norte del Valle de Aburrá. Un miembro de la comunidad LGBTI, perdió la vida tras verse involucrado en una riña en el municipio de Copacabana.

Los hechos se registraron en plena calle de la carrera 56 con calle 54, sector conocido como el puente del barrio La Asunción. Lo que comenzó como un simple cruce de palabras, escaló en cuestión de segundos a un desenlace fatal.

Así ocurrió la agresión

De acuerdo con testigos del lugar, el hoy occiso se acercó a una mujer trans que vestía de negro y se encontraba sentada en la acera, para dirigirle unas palabras.

Esta acción provocó la ira inmediata del compañero sentimental de la mujer. El agresor reaccionó de manera violenta y le propinó un fuerte golpe la altura de la tráquea.

La fuerza del golpe hizo que la vçitima perdiera el equilibrio, cayendo de espaldas sobre el pavimento y golpeándose gravemente la región occipital de la cabeza.

Solidaridad ciudadana y captura inmediata

El impacto dejó a la víctima tendida en el suelo. Inmediatamente, clientes de un establecimiento comercial cercano corrieron a auxiliarlo y dieron aviso a las unidades de Bomberos de Copacabana.

Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital de la localidad, la gravedad del trauma craneoencefálico fue irreversible e ingresó sin signos vitales.

Tras el ataque, el presunto responsable intentó huir del lugar. Sin embargo, la rápida reacción de los ciudadanos, que no le perdieron el rastro y alertaron oportunamente a la Policía, permitió su captura a los pocos minutos.