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    Un solo golpe fue letal: el absurdo caso de intolerancia que cobró una vida en Copacabana

    Al presunto agresor no le habría gustado que el hoy occiso haya cruzado palabras con su pareja sentimental

    Publicado por: SoloDuque

    Sector de Copacabana en el que se registró la grave riña que dejó un hombre muerto. Foto: Cortesía
    Sector en el que se registró la grave riña que dejó un hombre muerto. Foto: Cortesía
    Un solo golpe fue letal: el absurdo caso de intolerancia que cobró una vida en Copacabana

    Resumen: Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Margarita, la gravedad del trauma craneoencefálico fue irreversible y los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

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    Minuto30.com .- Un trágico caso de intolerancia ha consternado a los habitantes del norte del Valle de Aburrá. Un miembro de la comunidad LGBTI, perdió la vida tras verse involucrado en una riña en el municipio de Copacabana.

    Los hechos se registraron en plena calle de la carrera 56 con calle 54, sector conocido como el puente del barrio La Asunción. Lo que comenzó como un simple cruce de palabras, escaló en cuestión de segundos a un desenlace fatal.

    Así ocurrió la agresión

    De acuerdo con testigos del lugar, el hoy occiso se acercó a una mujer trans que vestía de negro y se encontraba sentada en la acera, para dirigirle unas palabras.

    Esta acción provocó la ira inmediata del compañero sentimental de la mujer. El agresor reaccionó de manera violenta y le propinó un fuerte golpe la altura de la tráquea.

    La fuerza del golpe hizo que la vçitima perdiera el equilibrio, cayendo de espaldas sobre el pavimento y golpeándose gravemente la región occipital de la cabeza.

    Sector en el que se registró la grave riña que dejó un hombre muerto. Foto: Cortesía

    Sector en el que se registró la grave riña que dejó un hombre muerto. Foto: Cortesía

    Solidaridad ciudadana y captura inmediata

    El impacto dejó a la víctima tendida en el suelo. Inmediatamente, clientes de un establecimiento comercial cercano corrieron a auxiliarlo y dieron aviso a las unidades de Bomberos de Copacabana.

    Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital de la localidad, la gravedad del trauma craneoencefálico fue irreversible e ingresó sin signos vitales.

    Tras el ataque, el presunto responsable intentó huir del lugar. Sin embargo, la rápida reacción de los ciudadanos, que no le perdieron el rastro y alertaron oportunamente a la Policía, permitió su captura a los pocos minutos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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