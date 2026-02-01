Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Abríguese! Llueve en todo el Valle de Aburrá

Minuto30.com .- Si está por fuera de casa o planea desplazarse, tenga en cuenta que el Sistema de Alerta Temprana (Siata) reporta lluvias de variada intensidad que cubren gran parte de la subregión.

Estado actual de las precipitaciones:

Intensidad moderada a fuerte: Se registran lluvias constantes en los municipios de Caldas, Sabaneta, Itagüí y La Estrella.

Medellín: El agua cae con fuerza moderada tanto en el occidente (comunas como Laureles y Belén) como en el oriente (Buenos Aires y El Poblado).

Intensidad Baja: En el norte, los municipios de Bello y Copacabana presentan lloviznas leves por el momento.

Pronóstico y desplazamiento:

Los sistemas nubosos mantienen un desplazamiento hacia el noroccidente, lo que indica que en la próxima hora las lluvias podrían intensificarse en sectores ubicados en el noroccidente de la ciudad

Recomendaciones para la movilidad

Conductores: Reduzca la velocidad. El pavimento húmedo aumenta la distancia de frenado y reduce la visibilidad.

Zonas de Ladera: Estar atentos a posibles cambios en el terreno o alcantarillados obstruidos.

#SIATAnoticias | (15:36)️Se registran precipitaciones de moderada intensidad en los municipios de Caldas, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, el occidente y oriente de Medellín. Así como de baja intensidad en Bello y Copacabana. Los sistemas se desplazan hacia el noroccidente. pic.twitter.com/1OoCVwPSu2 — siatamedellin (@siatamedellin) February 1, 2026

