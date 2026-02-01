¡Abríguese! Llueve en todo el Valle de Aburrá

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    En la próxima hora las lluvias podrían intensificarse en sectores ubicados en el noroccidente de la ciudad

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Los sistemas nubosos mantienen un desplazamiento hacia el noroccidente, lo que indica que en la próxima hora las lluvias podrían intensificarse en sectores ubicados en el noroccidente de la ciudad

    Minuto30.com .- Si está por fuera de casa o planea desplazarse, tenga en cuenta que el Sistema de Alerta Temprana (Siata) reporta lluvias de variada intensidad que cubren gran parte de la subregión.

    Estado actual de las precipitaciones:

    Intensidad moderada a fuerte: Se registran lluvias constantes en los municipios de Caldas, Sabaneta, Itagüí y La Estrella.

    Medellín: El agua cae con fuerza moderada tanto en el occidente (comunas como Laureles y Belén) como en el oriente (Buenos Aires y El Poblado).

    Intensidad Baja: En el norte, los municipios de Bello y Copacabana presentan lloviznas leves por el momento.

    Se registran fuertes lluvias en el sur del Valle de Aburrá, la tarde de este domingo 1 de febrero

    Se registran fuertes lluvias en el sur del Valle de Aburrá, la tarde de este domingo 1 de febrero. Foto: Minuto30.com

    Pronóstico y desplazamiento:

    Los sistemas nubosos mantienen un desplazamiento hacia el noroccidente, lo que indica que en la próxima hora las lluvias podrían intensificarse en sectores ubicados en el noroccidente de la ciudad

    Recomendaciones para la movilidad

    Conductores: Reduzca la velocidad. El pavimento húmedo aumenta la distancia de frenado y reduce la visibilidad.

    Zonas de Ladera: Estar atentos a posibles cambios en el terreno o alcantarillados obstruidos.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


