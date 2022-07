Corte Suprema abre proceso penal contra Armando Benedetti

Por presuntas irregularidades en el ´Caso Fonade´, Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador Armando Benedetti Villaneda.

La decisión fue comunicada por la alta corte a través de su cuenta de Twitter, donde manifiesta: “Tras abrir investigación en su contra, Sala De Instrucción de @CorteSupremaJ dispone vincular mediante indagatoria al senador Armando Benedetti (@AABenedetti) a proceso penal por presunto interés indebido en contratos y tráfico de influencias, relacionados con hechos de Fonade”.

El ´Caso Fonade´ relaciona a diferentes congresistas en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas. En 2019 Benedetti, fue denunciado por el abogado Jaime Lombana, por presuntos actos irregulares en esta entidad.

Dentro del proceso, Benedetti rindió versión libre en mayo, al igual que los excongresistas Musa Besaile y Eduardo Tous de la Ossa, pero esta vez fue llamado a rendir indagatoria.

Previo a conocerse la decisión de la Corte, el senador anunció en sus redes sociales la presentación de una tutela en contra de la magistrada Lombana, quien lleva el caso, pidiendo que la versión libre fuera reprogramada.

He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema. pic.twitter.com/kGYw1GOSSC

— Armando Benedetti (@AABenedetti) July 18, 2022