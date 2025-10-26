Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Abren las Puertas! La SIC Levanta el Cierre de Andrés Carne de Res (Chía) y Parcialmente el de Andrés D.C. (Bogotá)

La Superintendencia de Industria y Comercio ha ordenado el levantamiento de la medida de cierre total que pesaba sobre el icónico restaurante Andrés Carne de Res en Chía, y el levantamiento parcial en su sede de Andrés D.C. en Bogotá. Casi todos los riesgos en materia de electricidad fueron corregidos sin embargo lo del gas continúa en evaluación, pues se encuentran dentro del plazo establecido .

Corrección exitosa de Riesgos Eléctricos

La decisión fue tomada tras adelantar las verificaciones técnicas y jurídicas que confirmaron que la empresa, Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., ejecutó las medidas correctivas urgentes orientadas a minimizar el riesgo inminente en sus instalaciones eléctricas. Los establecimientos estuvieron cerrados entre el 22 y el 24 de octubre de 2025.

Andrés D.C. Abre Parcialmente con Restricciones:

Aunque la sede de Chía pudo reabrir por completo, el levantamiento en Andrés D.C. es parcial. La SIC determinó que aún persisten algunas condiciones que impidieron el levantamiento total. Por esta razón, se mantiene la restricción de acceso, uso y advertencia en áreas específicas:

Bandeja portacables del piso 2.

Cuarto de aseo ubicado en el piso 5.

Estas zonas seguirán cerradas hasta que finalicen las adecuaciones pendientes en los conductores eléctricos expuestos.

Correcciones Clave Verificadas por la SIC

La SIC verificó el cumplimiento efectivo de órdenes relacionadas con hallazgos críticos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), tales como:

Corrección de conductores salientes del mismo interruptor.

Uso de conectores o materiales certificados en el tablero eléctrico para evitar empalmes defectuosos.

Instalación de luminarias de emergencia para garantizar iluminación en caso de fallas.

Investigaciones y tema gas siguen en curso

La SIC precisó que las investigaciones administrativas por presuntas infracciones a los reglamentos técnicos continúan en curso. Además, los ajustes relacionados con el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible aún se encuentran dentro del plazo de diez días otorgado a la empresa para su acatamiento.

La entidad reiteró su compromiso con la seguridad de los consumidores y aprovechó para hacer un llamado a todos los establecimientos de comercio con alta afluencia de público para que verifiquen y mantengan la conformidad de sus instalaciones con los reglamentos técnicos vigentes.

La SIC levantó el cierre de Andrés Carne de Res (Chía) y parcialmente el de Andrés D.C., tras verificar que la empresa corrigió los riesgos eléctricos detectados. Algunas áreas del local en Bogotá seguirán restringidas mientras finalizan adecuaciones. pic.twitter.com/cjkgJ1ouTV — Superintendencia de Industria y Comercio (@sicsuper) October 25, 2025

