«Abrázame fuerte»: Sharon Osbourne revela las últimas palabras de Ozzy antes de morir

Resumen: Sharon Osbourne contó en una entrevista con la BBC que, horas antes de morir, Ozzy le pidió dos besos y que lo abrazara fuerte. Dijo que visita su tumba todos los días, que el duelo no se supera y que la familia prepara el documental del último concierto de Black Sabbath.

Sharon Osbourne rompió el silencio sobre la última noche de Ozzy Osbourne. Más de un año después de la muerte del legendario vocalista de Black Sabbath, su viuda contó, en una entrevista con la BBC, las palabras que él alcanzó a decirle pocas horas antes de fallecer.

Dos besos y un abrazo fuerte

Según el relato de Sharon, ambos hablaron durante la noche. Ozzy se despertó y le pidió que lo besara dos veces, y ella lo hizo. Luego le dijo: «Abrázame, abrázame fuerte». Ella lo abrazó, y después se quedó dormida.

«Lo siguiente que supe es que ya era de madrugada y alguien entró corriendo a la habitación diciendo: ‘Baja ya’. Bajé corriendo y eso fue todo», recordó. Esa mañana, el cantante se había levantado temprano para hacer su rutina habitual de ejercicio en la planta baja de la casa. Poco después sufrió un paro cardiaco. Se llamó a una ambulancia aérea y los paramédicos intentaron salvarlo, pero ya era tarde.

Ozzy Osbourne murió el 22 de julio de 2025, a los 76 años, en su casa de Buckinghamshire, Inglaterra. Había pasado años con problemas de salud, entre ellos el párkinson y una vértebra fracturada, pero su partida tomó por sorpresa a su familia y a sus seguidores.

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Una despedida a 17 días de la muerte

Lo que hace más doloroso el recuerdo es lo cerca que estuvo su muerte del último gran momento de su carrera. Menos de tres semanas antes, el 5 de julio de 2025, Ozzy había subido al escenario en Birmingham para el concierto de despedida de Black Sabbath, el reencuentro de la banda que lo vio nacer. Fue una noche triunfal.

Sharon contó que, después del show, su esposo estaba feliz. Se la pasó revisando en internet las reseñas del concierto y, sorprendido, le comentó que nadie lo había criticado. «¿Por qué la gente está siendo amable conmigo?», le preguntó. Ella le respondió con sencillez: porque lo querían.

«Nunca lo superas, pero aprendes a vivir con ello»

A 15 meses de su partida, Sharon reconoció que el duelo no se ha ido. «Perdiste al amor de tu vida, así que no te despiertas un día y dices: ya estoy bien, ya me curé», explicó. Según ella, la única salida es aceptar el dolor: «Nunca lo superas, pero aprendes a vivir con ello, y eso es lo que estoy intentando hacer».

Ozzy está enterrado en el jardín de la casa familiar, y Sharon cuenta que lo visita todos los días. «Lo puedo ver desde mi ventana», dijo. Explicó que nunca quiso enterrarlo en un cementerio público, porque conoce lo que pasa con las figuras públicas: no hay paz, porque la gente quiere ir a rendir homenaje. Quería que él simplemente descansara. Y aunque sigue hablándole con frecuencia, prefiere guardar para sí lo que le dice: al preguntarle de qué conversan, se llevó un dedo a los labios y respondió con un suave «shh».

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Más de cinco décadas juntos

La historia de Ozzy y Sharon duró más de 50 años. Se conocieron en 1970 y se casaron en 1982. Su relación fue intensa, con momentos muy altos y otros muy difíciles, según admitió ella, pero la pareja siempre sostuvo que eran almas gemelas. Al final de su vida, afirmó Sharon, él sabía cuánto lo querían.

El cariño de sus seguidores quedó a la vista durante su despedida. Miles de personas llenaron las calles de Birmingham, dejaron flores y cantaron canciones de Black Sabbath mientras el cuerpo del artista recorría su ciudad natal en una carroza coronada con una cruz de flores moradas. Sharon cree que Ozzy habría quedado desconcertado con tanto afecto y que habría dicho algo como: «¿Qué les pasa? ¡Váyanse a casa!». Para la familia, esa respuesta del público fue un enorme consuelo. Las tarjetas y mensajes de los fans fueron guardados y fotografiados, y las flores se usaron como abono para el jardín familiar.

Una película para recordar el último concierto

La entrevista se dio mientras la familia se prepara para estrenar Back To The Beginning, un documental sobre aquel último concierto en el estadio Villa Park de Birmingham, donde Ozzy se reunió con Black Sabbath. La película reúne más de 25 canciones de esa noche, entre ellas el set solo de Ozzy y la presentación completa de Sabbath, además de imágenes de backstage en las que otros artistas hablan de la enorme influencia del cantante.

Con sus palabras, Sharon vuelve a mostrar la cara más íntima del «Príncipe de las Tinieblas»: la de un hombre feliz tras su despedida de los escenarios, que en su última noche pidió, simplemente, un beso y un abrazo de la mujer con quien compartió más de la mitad de su vida.