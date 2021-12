Abónate para que todo siga igual II

A mediados del año 2019 se publicó una de mis columnas en Minuto30 con el título Abónate para que todo siga igual. En la misma hice un llamado y alerté a la poderosa hinchada del Deportivo Independiente Medellín sobre sus consecuencias y hoy, con lo que está pasando con nuestro equipo, se reflejan los resultados de hacerlo.

Con el cinismo y el descaro del que no tiene vergüenza alguna, se está invitando al poderoso seguidor actualizar sus datos para tener la información necesaria para el programa Todos en Uno.

Aducen en la campaña que la información es indispensable para garantizar beneficios en la compra del abono. Si bien se entiende este tipo de solicitudes para los fines pertinentes, la misma me parece atrevida y hasta peligrosa lo cual lo evidencié en carne propia a través de un atentado en contra de mi vida.

Antes de dar mis argumentos del porque es atrevida y peligrosa quiero desde esta columna decirle al señor Daniel Mauricio Ossa Giraldo presidente del Equipo del Pueblo, que no necesito estar afiliado a la Asociación Colombiana de Periodista Deportivos- ACORD para ejercer mi labor como columnista en uno de los portales noticiosos más leídos del país.

Si bien respeto y valoro al gremio que congrega a los cronistas deportivos, personalmente no veo la necesidad de estar afiliado como comunicador social-periodista que soy para poder ejercer mi función de opinar sobre lo que sucede en mi equipo que no es otro que el Deportivo Independiente Medellín.

Tampoco necesito señor Ossa, un carné o una boleta para poder ingresar a ver a mi equipo y menos que me regalen pases de cortesía como lo hacen muchas personas que se excusan en su rol de periodista para hacerlo.

Como hincha del Medellín, en su momento me aboné y en la misma registré datos como ustedes lo llaman, que han generado en mi caso particular una situación desagradable que fue conocida por mis lectores y seguidores. Lo que me llama la atención es que brindé una información diferente al lugar habitual de mi residencia donde sucedieron los hechos. Que coincidencia ¿no?

Se pasa la nefasta dirigencia y más el “Embeleco de don Raúl” de atrevidos al pedirle a la poderosa hinchada que actualicen los datos para un futuro Todos en Uno’ cuando más de un 90% de seguidores del “Rey de corazones”, quiere que se venda el equipo y por ende se cambie de dueños.

Abonarse como lo ha venido haciendo la poderosa hinchada que entre otras cosas es muy pasional y sigue a su equipo no por moda sino por verdadero amor, es darle nuevamente al actual dueño del Medellín la posibilidad para que nos vea la cara, se aproveche de nuestro sentimiento y lo peor, de nuestros bolsillos. Es por ello que sin pena alguna salen con este tipo de campañas.

Afortunadamente el poderoso seguidor ya entendió el juego del “Embeleco de don Raúl”, no se va a abonar y menos actualizar sus datos hasta tanto no se tenga información clara y veraz del ‘Decano’. Lo vamos hacer, claro que si, y de manera masiva como lo hemos hecho siempre, pero con otros dueños o quizás cuando los actuales entiendan que un equipo como el nuestro merece reales inversiones, jugadores top y no los mismos normalitos de siempre como lo han hecho con escasas excepciones en los últimos campeonatos.

Reitero a la poderosa hinchada, si quiere que todo siga como lo viene haciendo esta nefasta dirigencia y el “Embeleco de don Raúl” con nuestro equipo, abónate para que todo siga igual II.