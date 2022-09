¡Increíble! Abogado estuvo preso por una hora en Bello, lo confundieron con un recluso

Iba en jeans, camiseta, tenis y con sus tatuajes a la vista; pretendía salir por la puerta principal de la cárcel de Bello, Antioquia, y no lo dejaron. El abogado solo tuvo una conversación por una hora con uno de sus clientes al interior del penal y por poco casi termina encarcelado también.

Contó que un dragoneante le dijo: «dizque abogado este man, diga más bien usted de qué patio es y váyase para su patio».

Le pidió sus documentos de identidad y hasta la tarjeta profesional para constatar que si era abogado, pero el litigante no le supo comprobar, pues al buscar entre sus pertenencias los documentos no estaban.

«El guarda me pregunta que si yo realidad era abogado y yo le digo que si, dijo que yo no parecía abogado pero por el aspecto que tenía; estaba informal, yo estaba muy casual realmente (…) entonces de manera jocosa me dijo usted no parece abogado, usted parece un interno del patio 8, yo lo tomé normal, tranquilo», le narró el penalista a Minuto30.

El código que le habían puesto en su ingreso estaba invisible, había pasado una hora y no podía salir. Hasta que por fin, apareció un interno que dijo que se encontró los documentos y así pudo comprobar que si era el abogado.

Al dar a conocer su historia, el abogado Yonier Tello, quiso aclarar que no fue un tema de racismo como muchos han especulado, sino más bien un descuido por parte de él.

«Es un tema como lo he contado es jocoso (…) es una de las anécdotas que le pasan a uno como litigante, no de racismo. Hay mucha gente que ha querido como insinuar eso pero yo he dejado claro que no, eso no fue racismo, fue un descuido«, precisó.

Para completar su narración en redes sociales publicó una foto en la que muestra una vitrina llena de botellas de licor y escribió: «Bueno. Ya estoy celebrando mi libertad». Su historia se ha viralizado en redes sociales.

