Abogado de Nicolás Petro se queja por filtración de video de testimonio de su cliente

El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro en el proceso por el escándalo por la posible financiación irregular de campaña, se refirió a la filtración del video del testimonio de su cliente; dice que esto afectó la integridad de un proceso legal en curso.

Las declaraciones fueron entregadas en diálogo con Mañanas Blu, donde expresó que sus reparos no van dirigidos a las declaraciones, es decir, al contenido del video, sino a la filtración de un testimonio que forma parte de una investigación en curso.

“Esa es una pieza procesal reservada que debe gozar de un cuidado muy especial y que puede ser utilizada en el juicio solamente para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. En caso, por ejemplo, cuando una persona en el juicio dice algo distinto de lo que ya había dicho, en esos casos, esos testimonios pueden ser utilizados, pero no de ninguna otra manera. Lo que aquí vimos es que se filtró a la prensa, una pieza procesal importante, y pues por supuesto que mi queja fue en contra de la afectación de garantías por parte de la Fiscalía”, dijo el jurista.

El abogado también expresó que hasta ahora no hay indicios de que su cliente quiera retractarse de lo dicho: “Yo no he visto todavía ninguna declaración de Nicolás Petro en donde manifiesto un arrepentimiento o algo distinto a lo ya manifestado. Pero sí, como usted lo indica, procesalmente, ese es el fin de las declaraciones anteriores al juicio”, agregó.

Recordemos que Nicolás Petro estaba considerando un principio de oportunidad, pero la Fiscalía cerró esa posibilidad y lo llevará a juicio, sin embargo, su abogado dijo que está abierto a colaborar con la justicia en cualquier momento si hay una nueva oportunidad.

