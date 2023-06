Abogado Miguel Ángel del Río se refirió a la citación que le hizo la Fiscalía

in

El abogado Miguel Ángel del Río se pronunció en Twitter, sobre la citación que le hizo la Fiscalía, dentro del caso por la muerte del Teniente Coronel, que se encontraba vinculado al escándalo de las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia.

“Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor”, escribió.

Punto seguido el reconocido penalista dijo que entablará denuncias contra miembros del ente acusador: “Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al Coronel Dávila”, agregó.

Recordemos que el Teniente Coronel Óscar Dávila, fue encontrado muerto de un disparo, al interior de un vehículo cerca a la Casa de Nariño. Las primeras hipótesis indican suicidio, sin embargo, las autoridades adelantan una investigación por los hechos.

