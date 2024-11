El exmagistrado Julio César Ortiz, abogado defensor del presidente Petro en el caso que lleva el CNE sobre presuntas irregularidades durante la campaña, entregó algunas consideraciones sobre el actuar de la Fiscalía en el caso.

El jurista aseguró en entrevista con Mañanas Blu, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único con la facultad de revisar las cuentas de las campañas electorales y que la Fiscalía no tiene la competencia hasta que este organismo emita un fallo.

El caso en el que el abogado cuestionó el actuar de la Fiscalía, tiene que ver con la supuesta financiación irregular de la campaña del hoy presidente, revelada en el proceso de Nicolás Petro y Day Vázquez; y la donación de $500 millones de Fecode a Colombia Humana.

Para Ortiz no hay pruebas suficientes para que la Fiscalía investigue y calificó el allanamiento a Fecode como un «exabrupto prevaricador», pues se está violando el derecho a la defensa y al debido proceso al adelantar una investigación paralela a la del CNE.

“Si la prueba aparece y es controvertida, pues nosotros lo hacemos, pero no nosotros. Queremos es que haya respeto al derecho de defensa al debido proceso. No creemos que estemos en un mundo donde haya pruebas secretas. Queremos saber en el tribunal correspondiente, que es el Consejo Nacional Electoral, cómo se está trabajando el conocimiento procesal y judicial de las pruebas. Queremos que nos informe cómo fue o si no existe esa relación también se conoce», dijo.

El abogado coincidió en el argumento de Dagoberto Quiroga, entonces representante de Colombia Humana, afirmando que el día de las elecciones no hace parte de la campaña electoral y que los gastos alrededor de los testigos electorales no se suman a gastos de la campaña.

Además, Ortiz dijo que no es cierto que la Corte Suprema haya participado en la diligencia a Fecode, pues así lo verificaron.

