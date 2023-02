in

Una reconocida abogada, identificada como Carmen Sofia C. Z., se suicidó lanzándose desde el noveno piso del edificio donde residía.

La profesional del derecho, estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico desde hace varios meses tras el fallecimiento de su madre, una pérdida de la que, tristemente, no pudo reponerse.

Carmen Sofia C. Z., no murió en el instante. La abogada alcanzó a ser llevada con vida hasta el hospital San Juan de Dios de Armenia, en el departamento de Quindío, donde los médicos, pese a hacer sus mejores esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

La mujer llegó con politraumatismos severos, lo que finalmente le produjo la muerte.

La jurista de 54 años de edad, fue esposa del ex alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, trabajó en la alcaldía de Armenia y en la actualidad se desempeñaba como abogada en la gobernación del Quindío.

